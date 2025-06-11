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Канатная дорога на Николаевской сопке откроется в Красноярске 12 июня

В Красноярске, в День России, 12 июня, начнет свою работу канатная дорога на Николаевской сопке.

В Красноярске, в День России, 12 июня, начнет свою работу канатная дорога на Николаевской сопке.

Как сообщили в Сибирском федеральном университете (СФУ), в рамках летней программы «Прогулочный билет» дети до 7 лет смогут пользоваться канатной дорогой бесплатно, но только в сопровождении взрослого.

Канатная дорога будет функционировать с 11:00 до 19:00, последний подъем или спуск запланирован на 18:30. Билеты можно приобрести как в Платежках, так и на кассе МФК «Сопка», расположенной на первом этаже у ресепшена. Один подъем или спуск обойдется всего в 100 рублей.

Ранее рассказывали, что в Фанпарке «Бобровый лог» появятся отели к 400-летию Красноярска.