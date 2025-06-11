В Башкирии утвердили тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии утвердило тарифы на услуги спецстоянок, которая будет действовать с 2025 по 2030 год. Соответствующий нормативный акт размещен на официальном портале правовой информации региона.
Согласно новым правилам, стоимость эвакуации транспортных средств варьируется в зависимости от категории авто и расстояния транспортировки:
Для легковых автомобилей (категории В) весом до 1,5 тонн базовая ставка за перевозку на расстояние до 20 км составит 3 577 рублей 67 копеек, а за каждый последующий километр придется доплачивать по 56 рублей. Автомобили массой от 1,5 до 3,5 тонн обойдутся владельцам дороже — 6 155 рублей за первые 20 км и 85 рублей 67 копеек за каждый дополнительный километр.
Наиболее затратной окажется эвакуация тяжелого транспорта (категории D свыше 3,5 тонн, С и Е) — почти 12 тысяч рублей за базовое расстояние и 99 рублей за км сверх нормы. Особые расценки предусмотрены для негабаритной техники: фиксированная ставка около 19,5 тысяч рублей плюс 195 рублей 67 копеек за каждый километр свыше 20.
Что касается хранения, то здесь также действует дифференцированный подход:
— Мототехника (категории А и М) — 34 рубля 95 копеек в час;
— Легковые авто до 1,5 тонн — 69 рублей 90 копеек;
— Автомобили от 1,5 до 3,5 тонн — 119 рублей 80 копеек;
— Крупногабаритный транспорт — от 256 до 332 рублей в час.
Важно отметить, что с 2026 года предусмотрено ежегодное повышение указанных тарифов. На оплату услуг спецстоянки отводится 31 день с момента задержания транспортного средства.
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