В Башкирии утвердили тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей

Для легковых автомобилей (категории В) весом до 1,5 тонн базовая ставка за перевозку на расстояние до 20 км составит 3 577 рублей 67 копеек, а за каждый последующий километр придется доплачивать по 56 рублей. Автомобили массой от 1,5 до 3,5 тонн обойдутся владельцам дороже — 6 155 рублей за первые 20 км и 85 рублей 67 копеек за каждый дополнительный километр.