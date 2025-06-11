В Ростов 11 июня придет прохлада до +27 градусов

В Ростове-на-Дону 11 июня ожидается прохладная и солнечная погода. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гисметео.
В среду, 11 июня, на протяжении всего дня ожидается солнечная погода. Утром столбики термометров покажут до +21 градуса. В дневное время воздух прогреется до +27 градуса. Сильной жары в этот день не ожидается. Вечером в городе похолодает на несколько градусов, а ночью столбики термометров покажут до +21 градуса.
Порывы ветра достигнут 2−4 метров в секунду.
Подпишись на нас в Telegram.