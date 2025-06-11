Знаменитый океанограф Жак-Ив Кусто родился 115 лет назад

За Précontinent II последовал III — база куда более маленькая, но на глубине сотни метров. Кусто надеялся, что сможет доказать необходимость жизни на дне — он говорил, что нефтяные платформы могут быть донными, а не плавающими, а также что с подводных баз удобнее проводить исследования. Практика это опровергла — куда проще изучать дно оказалось с помощью телеуправляемых аппаратов с камерами, которые не несли никакой опасности для людей, в отличие от подводных баз и субмарин. Кусто не был фанатиком и не пытался настаивать: когда это выяснилось, он оставил идею, вновь занявшись поиском затонувших кораблей и популяризацией океанологии.