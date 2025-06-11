Форвард «Крыльев» Иван Сергеев сделал 2 голевые в матче Россия — Беларусь

Товарищеская встреча прошла вечером 10 июня в Минске. Наша национальная команда разгромила хозяев со счетом 4:1 (12+).
Россияне вышли вперед на 21-й минуте. Юрий Горшков отправил мяч в штрафную соперника, Иван Сергеев пропустил, а Ярослав Гладышев замкнул. На 24-й нападающий самарцев мощно ударил издали, Гладышев добил и оформил дубль.
Затем, на 33-й, порадовал болельщиков хет-триком с передачи Сергея Пиняева.
После перерыва на 52-й Иван Сергеев воспользовался ошибкой белорусов на своей же половине поля и вывел Гладышева к пустым воротам — 4:0. Хозяева отыграли мяч спустя 2 минуты — 4:1.
Ранее писали, что запасные футболисты «Крыльев Советов» и «Акрона» забили 14 голов. Из них девять на счету тольяттинцев, еще пять в активе самарцев.
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