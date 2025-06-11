Старинное здание на Льва Толстого, 72 в Самаре не снесут, а передадут инвестору

Жители Самары активно обсуждали судьбу старинного здания, расположенного по адресу улица Льва Толстого, 72, в Ленинском районе.
Даже оставили комментарии под публикацией губернатора региона. Их интересовал вопрос сохранения и восстановления исторической постройки, имеющей возраст более ста лет.
Согласно официальным данным, озвученным руководителем Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Иваном Стафеевым, на сегодняшний день рассматривается возможность передачи данного объекта недвижимости потенциальному инвестору на особых условиях. Об этом рассказал «СитиТраффик».
Такие условия предусматривают обязательство нового владельца провести реставрационные и консервационные мероприятия по восстановлению памятника архитектуры.
Передача имущества возможна лишь после полного урегулирования всех правовых вопросов, связанных с правами третьих лиц на здание.
Ранее планировалось осуществить снос данного дома ввиду его нахождения в зоне планируемой реновации исторического центра города.
Однако благодаря общественному резонансу и активному обсуждению проблемы возникла перспектива спасения и реставрации старинного архитектурного сооружения.
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