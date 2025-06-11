В Харькове прозвучало 17 взрывов, в городе начался крупный пожар

В ночь на 11 июня в Харькове прогремела серия из 17 взрывов. Об этом в среду, 11 июня, сообщили украинские СМИ со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
По информации Терехова, город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов.
Telegram-канал «Украина.ру» опубликовал фотографию, на которой запечатлен черный дым, поднимающийся над городом. Авторы канала уточнили, что атака на Харьков была осуществлена с использованием дронов «Герань».
7 июня Терехов заявил, что город пережил самую сильную атаку со стороны ВС РФ с начала спецоперации. Также в пророссийском подполье сообщили, что ВС РФ уничтожили сотни боевиков Вооруженных сил Украины при ударах по Харькову. По данным российских источников, удары были нанесены по позициям ВСУ и иностранных наемников, а также по цехам производства беспилотников и складам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что массированный удар ВС РФ является ответом на участившиеся террористические акты со стороны Киева.