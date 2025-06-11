В Харькове прозвучало 17 взрывов, в городе начался крупный пожар

7 июня Терехов заявил, что город пережил самую сильную атаку со стороны ВС РФ с начала спецоперации. Также в пророссийском подполье сообщили, что ВС РФ уничтожили сотни боевиков Вооруженных сил Украины при ударах по Харькову. По данным российских источников, удары были нанесены по позициям ВСУ и иностранных наемников, а также по цехам производства беспилотников и складам.