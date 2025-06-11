Глава «Умскул» Данилов: в РФ нет методической базы для работы с Minecraft в школе

В России уже несколько лет проводятся эксперименты по использованию самой популярной в мире видеоигры Minecraft в образовании. За годы попыток появились компании и частные репетиторы, которые специализируются на преподавании школьникам в популярной видеоигре. В Международный день игры «Газета.Ru» рассказывает, кто и как в России использует Minecraft для передачи знаний детям, какие есть плюсы и минусы у такой учебы, а главное — может ли игра в ближайшем будущем заменить учебники в общеобразовательных школах.