«Вы на облака взгляните!»: омский астроном развеял мифы о «клубничной Луне»

В ночь на 11 июня омичи активно фотографировали Луну необычного, красно-оранжевого цвета. Полнолуние совпало с красивым явлением, получившее в омских соцсетях даже особое наименование — «клубничная Луна».
Жители Омска, делясь фотографиями вчерашней Луны не скупились на определение явления: «Уникальное», «Особенное», «Исключительное» и даже встречалось прилагательное — «Неповторимое». Однако, руководитель омского планетария Владимир Крупко развеял миф о лунном «чуде», прокомментировав вчерашнее явление нашему изданию.
«Определение “клубничная Луна” слышу впервые. Но не удивлен, так как сегодня любят давать различным природным явлениям красочные и яркие названия. А что же касается вчерашнего цвета естественного спутника Земли, то ничего “чудесного”, а уж тем более “неповторимого” в нем нет. Это рядовое полнолуние, которое исследовано вдоль и поперек. Преломление лучей и спектр светового потока, смещающийся в красную область, которые и вызывают окрашивание Луны в красный цвет, популярно описан даже в детских книгах. Охотно приписываемые в последнее время “уникальные” свойства полнолуния, также являются фантазией — нет никаких доказательств влияния явления на самочувствие человека или на качество и количество дачного урожая», — рассказал Владимир Николаевич.
А вот появившиеся вчера над регионом «Серебристые облака» омский астроном назвал действительно фантастическим явлением, ломающим все представления об условиях видимости. Дело в том, что они наблюдались в южной части небосвода, ломая тем самым научную теорию появления их исключительно в северной области небосвода. Однако, простые омичи, далекие от профессиональной астрономии, остались под большим впечатлением от красоты вчерашней Луны.
Ранее «КП в Омске» писала о появлении над городом Луны необычного цвета.