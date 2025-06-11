«Вы на облака взгляните!»: омский астроном развеял мифы о «клубничной Луне»

«Определение “клубничная Луна” слышу впервые. Но не удивлен, так как сегодня любят давать различным природным явлениям красочные и яркие названия. А что же касается вчерашнего цвета естественного спутника Земли, то ничего “чудесного”, а уж тем более “неповторимого” в нем нет. Это рядовое полнолуние, которое исследовано вдоль и поперек. Преломление лучей и спектр светового потока, смещающийся в красную область, которые и вызывают окрашивание Луны в красный цвет, популярно описан даже в детских книгах. Охотно приписываемые в последнее время “уникальные” свойства полнолуния, также являются фантазией — нет никаких доказательств влияния явления на самочувствие человека или на качество и количество дачного урожая», — рассказал Владимир Николаевич.