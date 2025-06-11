Пострадавший от краснодарской банды «Цапков» бизнесмен рассказал об угрозах его семье

Дорошенко, являвшийся учредителем ООО «Кубань-Контракт» (компания по поставкам ГСМ для сельхозпредприятий), рассказал, что сначала Цеповяз и Стрельцов, чьи агрофирмы были его клиентами, предложили увеличить объёмы поставок с отсрочкой платежа. Позже они настояли на включении его бизнеса в новый холдинг на базе ООО «Агро-Полтавченское». Предприниматель утверждает, что был вынужден передать активы под угрозами.