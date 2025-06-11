Москвичам рассказали о погоде в среду

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять северная периферия антициклона, медленно уходящего на юго-восток. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность дождей невелика, лишь на севере Московской области местами возможны небольшие дожди. Днем в Москве плюс 20 — плюс 22, по области — от плюс 18 — до плюс 23 градусов», — рассказал Леус.