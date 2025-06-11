Собянин рассказал о реализации проектов, предложенных москвичами

«Новые детские и спортивные площадки, места для выгула и дрессировки питомцев, велосипедные и беговые дорожки, беседки и качели у воды — ежегодно мы благоустраиваем сотни общественных пространств. При выборе мест, в первую очередь, прислушиваемся к жителям, ведь кому как не им знать, какие пространства больше всего нуждаются в обновлении. Москвичи предлагают свои идеи и концепции, обсуждают и голосуют за понравившийся городской проект, информируют о состоянии инфраструктуры столицы. Для этого в столице много лет успешно работают платформы “Активный Гражданин”, “Наш город”, “Город идей” и “Электронный дом”, — написал Собянин.
Также он рассказал о некоторых проектах, которые предложили или поддержали москвичи.
Так, в районе Чертаново Центральное был полностью отремонтирован исторический кордодром. Теперь это полноценная профессиональная площадка не только для тренировок, но и соревнований для скоростных, гоночных и пилотажных моделей, воздушного «боя» и гоночных дронов. В досугово-просветительском корпусе проходят групповые занятия с юниорами и спортсменами по изготовлению и ремонту авиамоделей.
Кроме того, в детском парке «Фили» создали две биостанции, кинологическую площадку, обновили футбольное поле, обустроили детскую площадку и установили спортивные тренажеры. Реконструировали манеж для верховой езды и оборудовали летний кинотеатр, а еще — веревочный парк со смотровыми вышками.
Вторую жизнь подарили стадиону «Пионер» в Гагаринском районе. Полностью обновили футбольное поле и трибуны для болельщиков, добавили баскетбольную площадку, полосу препятствий «Русский ниндзя», силовые и кардиотренажеры разного уровня нагрузки и сложности. Поставили столы для настольного тенниса и текбола. Спортивный инвентарь для занятий в кластере можно бесплатно получить в пункте проката.
Помимо этого, в Митино на Пятницком шоссе, д. 23 по просьбам горожан привели в порядок монумент, посвященный Великой Отечественной войне.
«Простой и эффективный способ поучаствовать в благоустройстве Москвы — предложить свою идею на платформе “Город идей”. Благодаря разделу “Предложить идею”, где происходит беспрерывный сбор предложений жителей в разных сферах, мы реализовали уже более 3 тыс. 100 идей, среди которых 43% коснулись сферы “Благоустройство”, — отметил мэр.