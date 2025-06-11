Собянин рассказал о реализации проектов, предложенных москвичами

«Новые детские и спортивные площадки, места для выгула и дрессировки питомцев, велосипедные и беговые дорожки, беседки и качели у воды — ежегодно мы благоустраиваем сотни общественных пространств. При выборе мест, в первую очередь, прислушиваемся к жителям, ведь кому как не им знать, какие пространства больше всего нуждаются в обновлении. Москвичи предлагают свои идеи и концепции, обсуждают и голосуют за понравившийся городской проект, информируют о состоянии инфраструктуры столицы. Для этого в столице много лет успешно работают платформы “Активный Гражданин”, “Наш город”, “Город идей” и “Электронный дом”, — написал Собянин.