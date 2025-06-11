Жительница курского села рассказала, каково жить под постоянными обстрелами и ударами дронов

«Пишут в соцсетях, что мы жили в халупах, в мазанках, а теперь приперлись к ним в Курск. Говорят: “Мы тут работаем за 30 тысяч, а этим выплачивают по 65 тысяч в месяц, сертификаты им дают, вон они какие богатые”. А я не понимаю, как можно завидовать погорельцам? У меня там сгорело все, нажитое поколениями, ничего не осталось, даже фотографий родителей. Многие куряне просто не понимают нас, не побывав на нашем месте. Они не бежали в одних тапках и майке без документов, у них дома целые, у них все в порядке», — с грустью говорит суджанец.