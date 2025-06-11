Концерты, роботы и классика: программа Дня России во Владивостоке

Во Владивостоке в День России, 12 июня, на набережной Спортивной гавани развернётся масштабное и яркое событие (0+), объединяющее традиции, культуру и гордость за Родину, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
Праздник начнётся с насыщенной дневной программы с 12.00 до 16.00:
- Концертная программа — выступления талантливых коллективов Приморья;
- Аниматоры в народных костюмах — встреча с героями русской истории и сказок;
- Тематические выставки (0+) от мультимедийного парка «Россия — Моя история» и Российского географического общества — гости мероприятия смогут узнать о богатстве и истории нашей страны;
- Интерактивная зона от Ассамблеи народов Приморского края;
- Спортивная площадка от Министерства физической культуры и спорта Приморья;
- Зона робототехники — жители и гости города смогут научиться программировать и управлять роботами;
- Зона науки от Дальневосточного федерального университета: множество мастер-классов (0+), а также выставки (0+), которые расскажут о современных открытиях и разработках;
- Интерактивная зона от Молодёжи Приморья: 3D-печать сувениров, настольные игры, мастер-класс по первой помощи и выставка (0+) спасательного оборудования;
- Агентство по развитию пчеловодства Приморского края — возможность узнать всё о пчеловодстве и попобовать настоящий Приморский мёд;
- Патриотическая зона: выставка беспилотных летательных аппаратов, оружия, экипировки отряда «ТИГР», мастер-классы по плетению маскировочных сетей, нашлемников и изготовлению окопных свечей;
- Точка призыва — возможность узнать всё о службе в армии;
- Детская интерактивная зона — юные гости смогут познакомиться с русскими народными играми;
- Художественные мастер-класс;
- Зона мастеров и ремесленников Приморья;
- Кулинарный дворик.
С 18.00 начнётся вечерняя программа. Владивосток впервые присоединится к Всероссийскому марафону классической музыки «Кантата. Россия» (0+). Приморская краевая филармония и вокалисты исполнят произведения (0+) Глинки, Чайковского и Бородина.
Организовано при поддержке Министерства культуры РФ.