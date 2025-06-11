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Концерты, роботы и классика: программа Дня России во Владивостоке

12 июня на набережной Спортивной гавани детей и взрослых ждут десятки активностей.

Источник: Без источника

Во Владивостоке в День России, 12 июня, на набережной Спортивной гавани развернётся масштабное и яркое событие (0+), объединяющее традиции, культуру и гордость за Родину, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Праздник начнётся с насыщенной дневной программы с 12.00 до 16.00:

  • Концертная программа — выступления талантливых коллективов Приморья;
  • Аниматоры в народных костюмах — встреча с героями русской истории и сказок;
  • Тематические выставки (0+) от мультимедийного парка «Россия — Моя история» и Российского географического общества — гости мероприятия смогут узнать о богатстве и истории нашей страны;
  • Интерактивная зона от Ассамблеи народов Приморского края;
  • Спортивная площадка от Министерства физической культуры и спорта Приморья;
  • Зона робототехники — жители и гости города смогут научиться программировать и управлять роботами;
  • Зона науки от Дальневосточного федерального университета: множество мастер-классов (0+), а также выставки (0+), которые расскажут о современных открытиях и разработках;
  • Интерактивная зона от Молодёжи Приморья: 3D-печать сувениров, настольные игры, мастер-класс по первой помощи и выставка (0+) спасательного оборудования;
  • Агентство по развитию пчеловодства Приморского края — возможность узнать всё о пчеловодстве и попобовать настоящий Приморский мёд;
  • Патриотическая зона: выставка беспилотных летательных аппаратов, оружия, экипировки отряда «ТИГР», мастер-классы по плетению маскировочных сетей, нашлемников и изготовлению окопных свечей;
  • Точка призыва — возможность узнать всё о службе в армии;
  • Детская интерактивная зона — юные гости смогут познакомиться с русскими народными играми;
  • Художественные мастер-класс;
  • Зона мастеров и ремесленников Приморья;
  • Кулинарный дворик.

С 18.00 начнётся вечерняя программа. Владивосток впервые присоединится к Всероссийскому марафону классической музыки «Кантата. Россия» (0+). Приморская краевая филармония и вокалисты исполнят произведения (0+) Глинки, Чайковского и Бородина.

Организовано при поддержке Министерства культуры РФ.