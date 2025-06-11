Губернатор Хабаровского края наградил лучших медиков региона

«Профессия врача по определению предполагает постоянную отдачу себя. Тысячи специалистов отрасли здравоохранения края ежедневно заступают на дежурство, чтобы обеспечить сохранность жизни и здоровья наших земляков. Многие из вас встречают этот праздничный день на своем посту: у операционного стола, у постели больного, в машине скорой помощи», — отметил Дмитрий Демешин в своем приветственном слове.