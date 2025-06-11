Губернатор Хабаровского края наградил лучших медиков региона

В преддверии Дня медицинского работника губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел торжественный прием, где отметил заслуги врачей, медсестер и других специалистов сферы здравоохранения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Среди награжденных — Анатолий Таенков, врач-реаниматолог центра медицины катастроф, удостоен медали Луки Крымского, Лариса Караулова, заведующая терапевтическим отделением КДЦ «Вивея», получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Хабаровского края». За многолетний добросовестный труд отмечены еще 12 медработников.
«Профессия врача по определению предполагает постоянную отдачу себя. Тысячи специалистов отрасли здравоохранения края ежедневно заступают на дежурство, чтобы обеспечить сохранность жизни и здоровья наших земляков. Многие из вас встречают этот праздничный день на своем посту: у операционного стола, у постели больного, в машине скорой помощи», — отметил Дмитрий Демешин в своем приветственном слове.
Губернатор подчеркнул, что врачи не только ежедневно спасают жизни жителей региона, но и вносят огромный вклад в помощь участникам СВО.
Отдельно поощрили медиков, проявивших мужество в зоне боевых действий. Награды получили врач-онколог Кирилл Надешкин, медсестра-анестезист Гульнара Охлопкова, водитель скорой помощи Алексей Косенков и слесарь больницы имени Лазо Александр Едемский.
Коллектив Клинического центра реабилитации также получил почетную грамоту за работу с ранеными военными.