Россиянам сообщили о шестидневной рабочей неделе в октябре

В последнюю неделю октября россиян, работающих по стандартному пятидневному графику, ожидает шестидневная рабочая неделя. С 27 октября по 1 ноября придется трудиться без выходных.
Причина удлиненной недели — перенос выходных: суббота 1 ноября станет рабочим днем, зато 3 ноября будет предоставлен отдых. Таким образом, 1 ноября завершит шестидневку.
В октябре длинных выходных не предвидится. Месяц включает 23 рабочих дня из-за отсутствия официальных праздничных дат, передает kp.ru.
Как будут отдыхать и работать в июне россияне, напомнил депутат Госдумы, член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. 12 июня вся страна будет отмечать День России, а выходные дни продлятся по 15-е число.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина ранее рассказала, что самым выгодным месяцем лета для отпуска в 2025 году является июль из-за большого числа рабочих дней.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в следующем году трудностей с распределением выходных и праздничных дней не ожидается. Согласно статье в Трудовом кодексе РФ, в стране установлен перечень 14 нерабочих праздничных дней.