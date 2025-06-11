В Иркутской области 23 медработника досрочно получили пенсию

— Особые условия предусмотрены для тех, кто работал с COVID-19 в 2020 году — их стаж считался в двойном размере. Однако с 2019 года действует переходный период: даже после выработки необходимого стажа пенсия назначается с отсрочкой. Например, врач, выработавший 25 лет стажа в 2025 году, получит пенсию только в 2030, — сообщают в агентстве.