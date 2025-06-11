В Иркутской области 23 медработника досрочно получили пенсию

С начала года в Приангарье оформили досрочные пенсии для 23 медицинских специалистов. Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на Отделение Социального фонда России по Иркутской области, всего в регионе пенсионные выплаты получают около 11 тысяч работников здравоохранения.
Медики имеют право на досрочную пенсию при наличии определенного стажа: 25 лет для сельских медучреждений и поселков городского типа, 30 лет — для городских больниц и поликлиник. Дополнительным условием является накопление не менее 30 пенсионных коэффициентов. В стаж засчитывается не только работа, но и периоды повышения квалификации.
— Особые условия предусмотрены для тех, кто работал с COVID-19 в 2020 году — их стаж считался в двойном размере. Однако с 2019 года действует переходный период: даже после выработки необходимого стажа пенсия назначается с отсрочкой. Например, врач, выработавший 25 лет стажа в 2025 году, получит пенсию только в 2030, — сообщают в агентстве.
Напомним, что медицинские работники могут продолжать трудовую деятельность и после приобретения права на пенсию, либо прекратить работу по своему выбору.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что три крупных проекта на сумму более 74 миллиардов реализуют в Приангарье.