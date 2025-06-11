Центральный блокирующий Владимир Съемщиков вернулся в ВК «Нова»

А центральный блокирующий хорошо известен болельщикам клуба из Самарской области. В его активе семь сезонов за местный коллектив. В четырех был капитаном. Карьеру продолжил в «Динамо-ЛО». В прошлом сезоне занял четвертое место в Суперлиге.