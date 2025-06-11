Центральный блокирующий Владимир Съемщиков вернулся в ВК «Нова»

Волейболист провел за волжан семь сезонов. После перешел в другую команду, но теперь вновь будет выступать за местную команду.
Съемщиков стал вторым новичком «Новы» после доигровщика Сергея Савина. Тот ранее играл за ВК «Динамо-Урал». Также выступал за «Югру-Самотлор», нижегородскую «Губернию», новосибирский «Локомотив».
А центральный блокирующий хорошо известен болельщикам клуба из Самарской области. В его активе семь сезонов за местный коллектив. В четырех был капитаном. Карьеру продолжил в «Динамо-ЛО». В прошлом сезоне занял четвертое место в Суперлиге.
До этого писали, что главным тренером «Новы» стал 49-летний белорусский специалист Олег Миканович.
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