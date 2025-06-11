В России подорожал один из самых популярных видов рыбы

Мойва в России подорожала, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс».
Оптовая цена атлантической мойвы в России за год выросла почти втрое и превысила стоимость атлантической сельди и минтая. По данным ФГУП «Нацрыбресурс», на 8 июня 2025 года в центральной части страны килограмм мойвы стоил 210 рублей, что на 5% больше, чем сельдь, и на 34% дороже минтая.
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«В центральных регионах дешевела скумбрия под влиянием сезонного ослабления спроса, продолжили дорожать остатки мойвы атлантической», — следует из обзора ситуации на рынке рыбы в «Нацрыбресурс». Стоимость килограмма мойвы на 8 июня 2025 года составляла 210 рублей, в то время как сельди — 200 рублей.
Резкий рост стоимости мойвы связывают с ограниченным предложением на рынке. Как пояснили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) «Коммерсанту», в текущем году промысел мойвы в Баренцевом море практически не ведется из-за решений российско-норвежской комиссии по рыболовству — квоты на вылов были обнулены для сохранения нерестовых запасов.
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников указывает, что дефицит атлантической мойвы не компенсируется промыслом тихоокеанской разновидности — его объемы значительно ниже. По данным Росрыболовства, в этом году на Дальнем Востоке было добыто 2,3 тыс. тонн мойвы, основной вылов приходится на апрель—май. В Норвегии мойва преимущественно идет на производство кормов для лосося, а в России остается востребованной пищевой рыбой: растет спрос на мороженую продукцию, пасты и спреды из икры.
Ранее Роспотребнадзор назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за десять лет. Среди них оказались сливочное масло, яблоки и мороженая рыба.