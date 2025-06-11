В России подорожал один из самых популярных видов рыбы

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников указывает, что дефицит атлантической мойвы не компенсируется промыслом тихоокеанской разновидности — его объемы значительно ниже. По данным Росрыболовства, в этом году на Дальнем Востоке было добыто 2,3 тыс. тонн мойвы, основной вылов приходится на апрель—май. В Норвегии мойва преимущественно идет на производство кормов для лосося, а в России остается востребованной пищевой рыбой: растет спрос на мороженую продукцию, пасты и спреды из икры.