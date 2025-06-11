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МТС сказал, как белорусам вернуться на отмененные тарифные планы

МТС сказал, как белорусам вернуться на популярные тарифы, отмену которых перенесли.

Источник: Комсомольская правда

В МТС рассказали, как пользователи могут вернуться на тарифные планы, которые готовили к отмене.

В начале июня стало известно, что в Беларуси два мобильных оператора отключают популярные тарифные планы.

После этого белорусы пожаловались на принудительный перевод на более дорогие тарифные планы, и МАРТ добился, чтобы А1 и МТС вернули прежние тарифы.

Сейчас в МТС пояснили, что отмену популярных тарифных планов перенесли по срокам.

— Компания МТС приняла решение о переносе срока закрытия архивных тарифных планов, — прокомментировали в компании.

Речь идет о таких популярных тарифах компании как: «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище Х» и «Безлимитище 2.0». И пока абонентам данных тарифов в Беларуси дана возможность продолжить ими пользоваться с сохранением текущих условий.

Те же абоненты, которые самостоятельно перешли на другие тарифные планы из-за информации о закрытии архивных тарифов, могут бесплатно вернуть свой старый тариф линейки «Безлимитище».

Однако сделать это нужно до 30 июня. Для этого необходимо ввести USSD-запрос *(звездочка) 920 #(решетка) или обратиться в контакт-центр, или салон-связи МТС.

— Тарификация за период с даты самостоятельного перехода и до даты возврата будет произведена по тарифам предыдущего тарифного плана, — уточнили в компании.

Напомним, что А1 и МТС приняли решение не отключать популярные тарифные планы.

Тем временем милиция назвала белорусам слова, которые нельзя говорить мошенникам по телефону.

Между тем Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 11 июня.