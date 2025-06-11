Экономист Балынин заявил о росте пенсий выше инфляции в 2026 году

В 2026 году пенсии в России будут расти быстрее уровня инфляции. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
— В 2026 году страховые пенсии будут дважды индексироваться у всех пенсионеров — и работающих, и неработающих. Первое повышение пройдет с 1 февраля следующего года и обеспечит учет инфляции. Вторая индексация состоится с 1 апреля 2026 года и будет осуществляться с учетом роста доходов бюджета Социального фонда России, — отметил Балынин.
Он отметил, что благодаря двухэтапной индексации выплаты увеличатся в реальном выражении. Для работающих пенсионеров в августе 2026 года предусмотрено дополнительное повышение — корректировка пенсий с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных в 2025 году.
Балынин пояснил, что работодатели продолжают уплачивать страховые взносы за работающих пенсионеров, благодаря чему формируются новые ИПК. Все запланированные повышения будут производиться автоматически и не потребуют подачи заявлений — ни в бумажном, ни в электронном виде, передает «Газета.Ru».
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