Экономист Балынин заявил о росте пенсий выше инфляции в 2026 году

— В 2026 году страховые пенсии будут дважды индексироваться у всех пенсионеров — и работающих, и неработающих. Первое повышение пройдет с 1 февраля следующего года и обеспечит учет инфляции. Вторая индексация состоится с 1 апреля 2026 года и будет осуществляться с учетом роста доходов бюджета Социального фонда России, — отметил Балынин.