В «ЗИМ Галерее» откроется выставка самарского уличного художника NGC_1797

Работы NGC_1797 — это стрит-арт, живопись, инсталляции и видеоарт на тему одиночества, тревожности и отчуждения в городском пространстве. В центре внимания — человек, потерянный среди серых стен и многоэтажек, пытающийся сохранить себя в ритме мегаполиса.