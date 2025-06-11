В «ЗИМ Галерее» откроется выставка самарского уличного художника NGC_1797

18 июня в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» стартует выставка «Тут был…» (16+) самарского уличного художника под псевдонимом NGC_1797. Автор предпочитает оставаться анонимным и известен участием в объединении Aksometry Lab.
Работы NGC_1797 — это стрит-арт, живопись, инсталляции и видеоарт на тему одиночества, тревожности и отчуждения в городском пространстве. В центре внимания — человек, потерянный среди серых стен и многоэтажек, пытающийся сохранить себя в ритме мегаполиса.
Художник сочетает визуальные образы с короткими фразами и поэтическими строчками, напрямую обращаясь к зрителю: «Ты тоже чувствуешь себя одиноко?».
Выставка продлится до 29 июня. Вход свободный. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
Также 15 июня в «ЗИМ Галерее» пройдет кураторская экскурсия Сергея Баландина по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+).
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