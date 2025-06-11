В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции

«Бывшая сотрудница регионального центра тестирования граждан зарубежных стран одного из образовательных учреждений… с ноября по декабрь 2023 года, вступив в преступный сговор с иностранным гражданином, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан стран Закавказья и Центрально-Азиатского региона. Действуя совместно с другой сотрудницей образовательного учреждения, указанные лица обеспечили фиктивное проведение комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при отсутствии у иностранных граждан минимального уровня знаний, необходимого для успешной сдачи экзамена», — сообщили в пресс-службе УФСБ.