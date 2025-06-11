В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции

КЕМЕРОВО, 11 июн — РИА Новости. Бывшая сотрудница регионального центра тестирования иностранцев в Кузбассе и ее соучастник получили условные сроки за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
Сотрудники УФСБ по Кемеровской области пресекли противоправную деятельность жительницы Кемеровской области и выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан в России.
«Бывшая сотрудница регионального центра тестирования граждан зарубежных стран одного из образовательных учреждений… с ноября по декабрь 2023 года, вступив в преступный сговор с иностранным гражданином, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан стран Закавказья и Центрально-Азиатского региона. Действуя совместно с другой сотрудницей образовательного учреждения, указанные лица обеспечили фиктивное проведение комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при отсутствии у иностранных граждан минимального уровня знаний, необходимого для успешной сдачи экзамена», — сообщили в пресс-службе УФСБ.
Отмечается, что это позволило получить иностранцам сертификаты, на основании которых им были выданы патенты, позволяющие фактически незаконно находиться в России.
На основании собранных УФСБ по Кемеровской области материалов оперативно-розыскной деятельности СУ СК по региону было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
«Ленинским районным судом города Кемерово бывшей сотруднице регионального центра тестирования граждан зарубежных стран назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года, иностранному гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении.
Ранее СУ СК региона сообщал, что в отношении третьей фигурантки, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор. Женщина получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор вступил в законную силу.