Обвинение запросило четыре года колонии для музыканта Бурдина

Ранее потерпевший по делу Бурдина Алексей Кривокорытов заявлял, что не помнит, кто его ударил ножом. По словам потерпевшего, он приехал из Челябинска в Екатеринбург 11 ноября 2024 года на квартиру общего с Бурдиным знакомого. В квартире уже на тот момент были пять человек, пили водку «все на равных», употребили около семи литров на шестерых. Он уточнял, что удар был один кухонным ножом черной рукояткой, пришелся он на правый бок, после этого его отвели в ванную промыть рану, вызвали «скорую», полицию. На вопрос обвинения, есть ли у Кривокорытова причины для оговора Бурдина, тот ответил отрицательно, добавив, что тот всегда был хорошим приятелем.