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Туристов на Куршскую косу решено привлекать на федеральном уровне

Нацпарк включен в кампанию популяризации экотуризма.

Как создавалась новая Россия
Источник: Екатерина Ветохина/ТАСС

Куршская коса включена в федеральную кампанию популяризации экологического туризма. О этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках кампании жителям России рассказывают о популярных экологических маршрутах, в том числе о Куршской косе в Калининградской области. Информация о национальном парке размещена на сайте нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего же на этом национальном туристическом портале — 56 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 59 регионов России.

По мнению министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, на Куршской косе уже практически невозможно уединиться — «там очень много народа».