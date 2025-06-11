Туристов на Куршскую косу решено привлекать на федеральном уровне

В рамках кампании жителям России рассказывают о популярных экологических маршрутах, в том числе о Куршской косе в Калининградской области. Информация о национальном парке размещена на сайте нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего же на этом национальном туристическом портале — 56 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 59 регионов России.