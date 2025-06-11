Мечтаем о холодильниках и кондиционерах: Жители Кишинева останутся без света — публикуем адреса

Жители трёх столичных секторов останутся сегодня, 11 июня, без электричества. Список адресов, где запланированы отключения.
Буюканы:
- Конституцией, 4, 8, 8/1, И. Крянгэ, 49/1, Пьяца У. Принчипателор, 1, 1/26, Ш. Лукиан, 1, Д. Таберей, 28−34, 34A, 42−60, 72, 41−59, 67−71, 75, 9001, 9999, Дурлешть, 13, И. Раду, 29, Рошиорь, 60, В. Лупу, 42, 42/2, 42/3, 42/5, 42 A-Z, 44, 46, 46A-Z, 46/4, 46/6, 48a, 48/2, 81, 81/2, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 83, 83A, 85, 85A, 85J, 87, 87/2, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 89, 91−95, Воевозилор, 1, 1A, 2−8, Вовинцень, 11 — с 09:00 до 16:00.
Центр:
- Арборилор, 3/1, 7, 9/2, 9/3, 19, пер. Арборилор, 9, Мелестиу, 20, 20B, 20/3, 20/4, 20/5, 24, 24A, 24/2, 24/4, 24/6, 24/7, 24/13, 24/14, 24/15, 9001, 9999 — с 08:50 до 16:00.
- 31 Августа, 17/1, 19, 19A, 24−26, Чуфля, 1, 11/1, 999, Измаил, 58/1, 9999, Л. Толстого, 3/2, 25, 25A, 29A, 31−37, 43, 43A, 43B, 34−38, 38/1, 42/1, 44−58, Шт. чел Маре, 3, 8/1, 999 — с 10:30 до 16:00.
Рышкановка:
- Албишоара, 16 —с 09:30 до 16:15.