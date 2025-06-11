Штрафы за употребление алкоголя на детских площадках могут увеличить в 10 раз

Необходимо значительно ужесточить ответственность за распитие спиртных напитков в неположенных местах, в частности на детских игровых площадках. Об этом в среду, 11 июня, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Сегодня такие нарушения караются штрафом всего лишь от 500 до 1500 рублей, однако Миронов подчеркнул, что данная мера оказалась неэффективной и не способна остановить нарушителей общественного порядка.
— Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции, — сказал политик.
Он предложил поднять размер штрафа примерно в десять раз, чтобы обеспечить эффективную защиту детства и безопасности окружающих. Если эта мера не сработает, то нужно снова увеличивать штраф, заключил Миронов, его слова передает Telegram-канал Shot.
В феврале этого года РЖД ввели штраф за распитие алкоголя в поездке. Теперь при распитии спиртных напитков пассажиры лишатся накопленных баллов в программе лояльности «РЖД Бонус».