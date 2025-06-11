ВС России взяли под контроль участок административной границы в ДНР

Вооруженные силы РФ установили огневой контроль над зоной административной границы России в окрестностях Редкодуба в Донецкой Народной Республике, заставив украинские войска отступить к Глущенково в Харьковской области. Об этом рассказал военный аналитик Андрей Марочко.
Он уточнил, что в результате наступательных операций российских подразделений севернее Редкодуба в ДНР под огневым наблюдением оказался участок границы длиной 1,3 километра.
«Противник был вынужден оттянуть часть сил и средств в район населенного пункта Глущенково Харьковской области», — цитирует военного эксперта РИА Новости.
Марочко добавил, что для укрепления обороны на этом участке, украинское командование перебросило подкрепления от Нового Мира к линии боевого соприкосновения.
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