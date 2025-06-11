ВС России взяли под контроль участок административной границы в ДНР

Вооруженные силы РФ установили огневой контроль над зоной административной границы России в окрестностях Редкодуба в Донецкой Народной Республике, заставив украинские войска отступить к Глущенково в Харьковской области. Об этом рассказал военный аналитик Андрей Марочко.