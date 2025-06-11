Дочь Александрова обжаловала отказ исключить сестру из числа наследников

Внебрачная дочь умершего в 2020 году основателя компании «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова Наталья Кокота обжаловала в Мосгорсуде отказ исключить из наследников родную дочь бизнесмена Екатерину. Об этом пишет РИА Новости.
Борис Александров, основатель компании и бренда по производству глазированных сырков, умер 30 ноября 2020 года. После начался раздел имущества, в ходе которого родные предпринимателя узнали о еще одной его дочери Наталье Кокоте.
Вдова бизнесмена подала в суд иск о признании недействительной записи об отцовстве, которая появилась лишь в начале 2020 года, но ей отказали. Кокота обратилась в инстанцию с иском к родной дочери Александрова, утверждая, что та «является недостойным наследником, подлежащим отстранению». В ходе разбирательств было выяснено, что со стороны Александровой не было действий против других наследников, ее отца и исполнения его последней воли. Поэтому инстанция в полном объеме отказала в удовлетворении требований и оставила право на товарные знаки за Екатериной. Внебрачная дочь подала жалобу в вышестоящую инстанцию, заседание пройдет 4 августа, отмечает агентство.
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