Дочь Александрова обжаловала отказ исключить сестру из числа наследников

Вдова бизнесмена подала в суд иск о признании недействительной записи об отцовстве, которая появилась лишь в начале 2020 года, но ей отказали. Кокота обратилась в инстанцию с иском к родной дочери Александрова, утверждая, что та «является недостойным наследником, подлежащим отстранению». В ходе разбирательств было выяснено, что со стороны Александровой не было действий против других наследников, ее отца и исполнения его последней воли. Поэтому инстанция в полном объеме отказала в удовлетворении требований и оставила право на товарные знаки за Екатериной. Внебрачная дочь подала жалобу в вышестоящую инстанцию, заседание пройдет 4 августа, отмечает агентство.