Температура продолжает бить рекорды: Зафиксирован второй самый знойный май в истории

Европейская служба мониторинга климата Copernicus зафиксировала новые температурные рекорды. Согласно опубликованным данным, май 2025 года стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура планеты превысила доиндустриальные показатели на 1,4 градуса Цельсия, передает Politico.
Тревожная тенденция продолжается, говорится в публикации. Предыдущий месяц — апрель 2025 года — также занял второе место в списке самых теплых апрелей, а март и вовсе установил абсолютный рекорд.
По словам директора климатической службы Copernicus Карло Буонтемпо, текущие показатели прервали длительную серию месяцев, когда температура устойчиво превышала критический порог в 1,5 градуса. Однако ученый предупредил, что это временное явление, и вскоре температурные рекорды могут повториться.
Особую тревогу специалистов вызывает ситуация в Европе. Северо-западная часть континента пережила исключительно засушливую весну. В некоторых районах зафиксированы минимальные с 1979 года уровни осадков и влажности почвы.
Ранее сообщалось, что согласно новому отчету Всемирной метеорологической организации, существует 80% вероятность, что в ближайшие пять лет температура побьет все рекорды. Особую тревогу экспертов вызывает впервые зафиксированная вероятность превышения доиндустриальных температурных показателей на 2 до 2030 года.