Температура продолжает бить рекорды: Зафиксирован второй самый знойный май в истории

Ранее сообщалось, что согласно новому отчету Всемирной метеорологической организации, существует 80% вероятность, что в ближайшие пять лет температура побьет все рекорды. Особую тревогу экспертов вызывает впервые зафиксированная вероятность превышения доиндустриальных температурных показателей на 2 до 2030 года.