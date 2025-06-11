Победа на поле — и поражение вне его: после матча сборной Узбекистана стадион «Бунёдкор» оказался завален мусором

Сборная Узбекистана уверенно обыграла соперника, продемонстрировав зрелищную игру и волю к победе. 33 тысячи болельщиков с восторгом следили за матчем, трибуны ликовали — и казалось, что вечер завершился на мажорной ноте.
Однако уже спустя несколько часов после финального свистка триумф сменился разочарованием: вся прилегающая территория стадиона была буквально завалена мусором — пластиковыми бутылками, упаковками, одноразовой посудой и прочими отходами. Об этом сообщило Агентство по управлению отходами, опубликовав видео с места событий.
Такие картины, увы, становятся привычными после крупных мероприятий. Но от этого не менее стыдно. Почему болельщики, восхищаясь игрой любимой команды, так пренебрежительно относятся к окружающей среде? Почему мы — жители этой страны — продолжаем «засорять собственный дом», вместо того чтобы проявить ответственность и уважение к труду других людей?
Во многих странах уже давно стало нормой убирать за собой. Японские болельщики после каждого матча демонстрируют высокий уровень культуры — собирают мусор не только за собой, но и за другими. А у нас, несмотря на разговоры о патриотизме и уважении к родине, после спортивных праздников остаются свалки под открытым небом.
Агентство по управлению отходами призвало граждан проявить элементарную сознательность: не оставлять мусор на стадионах и в общественных местах, забирать его с собой и выбрасывать в специально отведённых местах.
Экологическая культура — это не абстрактное понятие, а основа благополучия общества. И если мы хотим, чтобы в стране было чисто, начинать нужно с себя — с маленького, простого действия: выбросить мусор туда, где ему место.