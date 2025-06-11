Победа на поле — и поражение вне его: после матча сборной Узбекистана стадион «Бунёдкор» оказался завален мусором

Во многих странах уже давно стало нормой убирать за собой. Японские болельщики после каждого матча демонстрируют высокий уровень культуры — собирают мусор не только за собой, но и за другими. А у нас, несмотря на разговоры о патриотизме и уважении к родине, после спортивных праздников остаются свалки под открытым небом.