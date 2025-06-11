ЦСКА интересовался полузащитником «Крыльев Советов» Сергеем Бабкиным

«Бабкин был одним из кандидатов на усиление, которые рассматривались ЦСКА. Но говорить о том, что он был основным претендентом на приобретение, точно не могу. Также москвичи не сделали никакого предложения. Можно предположить, что они сосредоточились на других игроках», — объяснил агент полузащитника Владимир Кузьмичев.