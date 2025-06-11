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ЦСКА интересовался полузащитником «Крыльев Советов» Сергеем Бабкиным

«Армейцы» рассматривали 22-летнего футболиста волжан как кандидата на усиление перед стартом нового сезона.

«Армейцы» рассматривали 22-летнего футболиста волжан как кандидата на усиление перед стартом нового сезона.

Сергей Бабкин присоединился к «зелено-бело-синим» в сентябре 2022 года. Сначала по договору аренды, а затем самарцы выкупили права на него у столичного «Локомотива». В минувшем розыгрыше РПЛ за 29 матчей отдал одну голевую.

«Бабкин был одним из кандидатов на усиление, которые рассматривались ЦСКА. Но говорить о том, что он был основным претендентом на приобретение, точно не могу. Также москвичи не сделали никакого предложения. Можно предположить, что они сосредоточились на других игроках», — объяснил агент полузащитника Владимир Кузьмичев.

В разговоре с «Матч ТВ» добавил: Бабкиным интересуются клубы из первой шестерки. Но конкретики от них пока нет.

Ранее писали, что форвард «Крыльев» Иван Сергеев сделал две голевые в матче Россия — Беларусь в Минске (12+).

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