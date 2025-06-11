В Екатеринбурге продают раритетный американский самолет за 9,6 миллиона рублей

В Екатеринбурге на одном из сайтов появилось объявление о продаже американского легкого самолета Cessna 172H 1968 года выпуска. Воздушное судно выставлено за 9,6 миллиона рублей.
Как сообщает владелец, самолет находится в хорошем состоянии. Общий налет составляет 5 000 часов, двигатель Continental O-300 наработал 1 000 часов.
Самолет также оснащен авиационным навигатором Garmin GPSMAP 695 и хранился в ангаре. В объявлении владелец указал, что готов рассмотреть обмен на вертолет.
Напомним, В Екатеринбурге продают элитный Rolls-Royce за 75 миллионов. У полноприводного внедорожника под капотом 600 лошадиных сил, максимальная скорость — 250 километров в час. Владелец также подчеркнул, что авто было модифицировано в немецком тюнинг-ателье Mansory.