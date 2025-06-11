В Екатеринбурге продают раритетный американский самолет за 9,6 миллиона рублей

Напомним, В Екатеринбурге продают элитный Rolls-Royce за 75 миллионов. У полноприводного внедорожника под капотом 600 лошадиных сил, максимальная скорость — 250 километров в час. Владелец также подчеркнул, что авто было модифицировано в немецком тюнинг-ателье Mansory.