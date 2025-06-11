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Отключением воды в Керчи заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Крыма проводит проверку из-за отсутствия воды в Керчи.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Крыма инициировала проверку после того, как в Керчи произошло аварийное отключение водоснабжения. Причиной стало повреждение магистрального водопровода.

Сотрудники прокуратуры проведут проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ресурсоснабжающей компанией и выяснят, что послужило причиной аварийной ситуации.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования. Также надзорное ведомство проконтролирует вопрос обеспечения подвоза воды на время отключения.