Отключением воды в Керчи заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Крыма инициировала проверку после того, как в Керчи произошло аварийное отключение водоснабжения. Причиной стало повреждение магистрального водопровода.
Сотрудники прокуратуры проведут проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ресурсоснабжающей компанией и выяснят, что послужило причиной аварийной ситуации.
По результатам проверки будут приняты меры реагирования. Также надзорное ведомство проконтролирует вопрос обеспечения подвоза воды на время отключения.