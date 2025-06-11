Посол Дарчиев: Россия ведет диалог с США об упрощении выдачи виз

«Мы обсуждаем возможность упрощения процедуры получения виз, которая сейчас занимает длительное время — до года и более. Наши граждане вынуждены выезжать в третьи страны, чтобы подать документы и ждать своей очереди на приём у американского консула, при этом нет гарантии положительного результата», — отметил посол.