Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Дарчиев: Россия ведет диалог с США об упрощении выдачи виз

Россия ведет со Штатами предметный диалог, касающийся упрощения выдачи виз.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона активно обсуждает с Соединёнными Штатами возможность упрощения процесса выдачи виз. Об этом сообщил Александр Дарчиев, посол России в США, в интервью ТАСС.

«Мы обсуждаем возможность упрощения процедуры получения виз, которая сейчас занимает длительное время — до года и более. Наши граждане вынуждены выезжать в третьи страны, чтобы подать документы и ждать своей очереди на приём у американского консула, при этом нет гарантии положительного результата», — отметил посол.

Российская сторона также считает необходимым ослабить ограничения для сотрудников дипломатических представительств, которые находятся за пределами разрешённой зоны свободного передвижения. В период президентства Джо Байдена количество дипломатов, освобождённых от обязанности подавать уведомления с запросами на выезд, было уменьшено до четырёх. Это вынудило Россию принять ответные меры, добавил Дарчиев.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в ходе двусторонних консультаций Россия будет продолжать добиваться от Штатов чёткого ответа на свои предложения. В частности, речь идёт о возможности восстановления авиасообщения между странами.