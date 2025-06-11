Посол Дарчиев: Россия ведет диалог с США об упрощении выдачи виз

Российская сторона активно обсуждает с Соединёнными Штатами возможность упрощения процесса выдачи виз. Об этом сообщил Александр Дарчиев, посол России в США, в интервью ТАСС.
«Мы обсуждаем возможность упрощения процедуры получения виз, которая сейчас занимает длительное время — до года и более. Наши граждане вынуждены выезжать в третьи страны, чтобы подать документы и ждать своей очереди на приём у американского консула, при этом нет гарантии положительного результата», — отметил посол.
Российская сторона также считает необходимым ослабить ограничения для сотрудников дипломатических представительств, которые находятся за пределами разрешённой зоны свободного передвижения. В период президентства Джо Байдена количество дипломатов, освобождённых от обязанности подавать уведомления с запросами на выезд, было уменьшено до четырёх. Это вынудило Россию принять ответные меры, добавил Дарчиев.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в ходе двусторонних консультаций Россия будет продолжать добиваться от Штатов чёткого ответа на свои предложения. В частности, речь идёт о возможности восстановления авиасообщения между странами.