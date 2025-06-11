В Иркутске 12 июня изменят маршруты автобусов из-за празднования Дня России

В четверг, 12 июня, с 6 утра до 11 вечера в Иркутске временно поменяются маршруты движения общественного транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, это связано с праздничными мероприятиями ко Дню России и ограничением проезда по площади графа Сперанского.
— Автобусы № 3, 6, 7к, 8, 14, 16, 23, 28 ₽, 29, 30, 33, 37, 39, 61 ₽, 65, 66, 67, 80 и 90, следующие из центра в сторону Глазковского моста, после улицы Сухэ-Батора будут двигаться по новому маршруту: Нижняя Набережная, затем Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова, только после этого продолжат движение по своим обычным маршрутам, — сказано в сообщении администрации.
Автобусы № 12 и 16к, направляющиеся в центр города, после Сухэ-Батора также поедут по Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата и Чкалова. Маршрут № 48 при движении в центр после улицы Рабочая будет следовать по Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова, затем снова выйдет на Ленина и продолжит движение по установленному маршруту.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свои поездки с учетом временных изменений. Обычная схема движения будет восстановлена после 23:00 12 июня.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, как город отпразднует День России. Программу можно посмотреть здесь.