В Иркутске 12 июня изменят маршруты автобусов из-за празднования Дня России

Автобусы № 12 и 16к, направляющиеся в центр города, после Сухэ-Батора также поедут по Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата и Чкалова. Маршрут № 48 при движении в центр после улицы Рабочая будет следовать по Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова, затем снова выйдет на Ленина и продолжит движение по установленному маршруту.