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Кроссворд на 12 июня 2025

Сегодня, 12 июня, отмечает день рождения Вячеслав Полунин — создатель «Снежного шоу», вдохновитель «Лицедеев» и истинный художник сцены. Он подарил миру образ грустного клоуна, умеющего разговаривать без слов. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, как хорошо вы знаете мастера доброй печали и визуальной поэзии.

Александра Шайко
Автор Новости Mail
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Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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