Кроссворд на 12 июня 2025

Сегодня, 12 июня, отмечает день рождения Вячеслав Полунин — создатель «Снежного шоу», вдохновитель «Лицедеев» и истинный художник сцены. Он подарил миру образ грустного клоуна, умеющего разговаривать без слов. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, как хорошо вы знаете мастера доброй печали и визуальной поэзии.