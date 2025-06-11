В Минспорте региона рассказали, как «Самара Арену» готовят к новому сезону РПЛ

В министерстве подчеркнули: стадион справился с нагрузкой и принял 40 матчей «Акрона» и «Крыльев Советов» в Премьер-лиге и Кубке России по футболу.
В Минспорте добавили: поле оставалось в хорошем состоянии с июля 2024-го по май 2025 года. А сейчас «Самара Арену» уже готовят к предстоящим официальным матчам. Специалисты занимаются подсеиванием и стрижкой, поливают траву.
«Времени на отдых у газона осталось не так уж много: старт нового сезона РПЛ запланирован на 18 июля», — уточнили в профильном ведомстве.
Ранее сообщали, что на содержание и обслуживание «Солидарность Самара Арены» хотели потратить 31 млн рублей.
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