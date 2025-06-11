В Минспорте региона рассказали, как «Самара Арену» готовят к новому сезону РПЛ

В Минспорте добавили: поле оставалось в хорошем состоянии с июля 2024-го по май 2025 года. А сейчас «Самара Арену» уже готовят к предстоящим официальным матчам. Специалисты занимаются подсеиванием и стрижкой, поливают траву.