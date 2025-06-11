Продажу спиртного ограничат в Нижнем Новгороде в День России

Запрет на продажу алкоголя введут в местах проведения массовых мероприятий в Нижнем Новгороде 12 июня. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.
Напомним, что в грядущий четверг в столице Приволжья отпразднуют День России. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу. Ограничения на розничную торговлю крепкими напитками будут действовать в местах проведения мероприятий, согласованных в нижегородском правительстве и администрации муниципалитета.
Ранее мы писали, что концерт Юлии Савичевой состоится в Нижнем Новгороде в День России 12 июня. Она выступит в парке «Швейцария».