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Продажу спиртного ограничат в Нижнем Новгороде в День России

Запрет будет действовать в местах проведения массовых мероприятий.

Запрет на продажу алкоголя введут в местах проведения массовых мероприятий в Нижнем Новгороде 12 июня. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.

Напомним, что в грядущий четверг в столице Приволжья отпразднуют День России. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу. Ограничения на розничную торговлю крепкими напитками будут действовать в местах проведения мероприятий, согласованных в нижегородском правительстве и администрации муниципалитета.

Ранее мы писали, что концерт Юлии Савичевой состоится в Нижнем Новгороде в День России 12 июня. Она выступит в парке «Швейцария».