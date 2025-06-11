В Самаре Музей-галерея «Заварка» приглашает детей на летние творческие занятия

С 18 по 20 июня в самарском музее-галерее «Заварка» пройдут летние мастер-классы для детей «Каникулы в Заварке» (6+). Занятия с 10:00 до 14:00 проведёт старший научный сотрудник Арина Гусарова. В программе — поделки, игры, прогулки и знакомство с историей дома Маштакова, где расположен музей.
Каждый день будет посвящён новой теме:
18 июня дети сделают корону правителя сказочной страны, 19 июня — ловца ветра, 20 июня — книгу летних впечатлений.
Занятия — платные. Подробности можно уточнить по телефону: +7 (846) 202−32−17. Адрес: ул. Самарская, 207.
Ранее мы писали, что 18 июня в «ЗИМ Галерее» начнет работу выставка «Тут был…» (16+) самарского уличного художника под псевдонимом NGC_1797.
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