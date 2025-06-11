В Самаре Музей-галерея «Заварка» приглашает детей на летние творческие занятия

С 18 по 20 июня в самарском музее-галерее «Заварка» пройдут летние мастер-классы для детей «Каникулы в Заварке» (6+). Занятия с 10:00 до 14:00 проведёт старший научный сотрудник Арина Гусарова. В программе — поделки, игры, прогулки и знакомство с историей дома Маштакова, где расположен музей.