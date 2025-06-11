Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морпех с позывным Уфа рассказал о смене тактики ВСУ в Сумской области

В небе над Сумской областью идет игра в кошки-мышки, заявил морпех ВС РФ с позывным Уфа.

Источник: Аргументы и факты

Оператор расчета БПЛА «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Уфа заявил, что Вооруженные силы Украины сменили тактику штурма в Сумской области. По его словам, противник активно применяет ударные беспилотники и дроны-камикадзе для сдерживания продвижения российских войск.

Уфа отметил, что украинские войска сосредоточились не столько на захвате территорий, сколько на массированном использовании ударных БПЛА.

«Мы научились с этим бороться: перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту», — цитирует бойца ВС РФ РИА Новости.

Он добавил, что сейчас в небе идет игра в кошки-мышки.

Подразделения группировки «Север» продолжают наносить удары по целям в Сумской области, постепенно отодвигая линию фронта от приграничных районов Курской области.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что ВС России взяли под контроль участок административной границы в ДНР.