Оператор расчета БПЛА «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Уфа заявил, что Вооруженные силы Украины сменили тактику штурма в Сумской области. По его словам, противник активно применяет ударные беспилотники и дроны-камикадзе для сдерживания продвижения российских войск.
Уфа отметил, что украинские войска сосредоточились не столько на захвате территорий, сколько на массированном использовании ударных БПЛА.
«Мы научились с этим бороться: перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту», — цитирует бойца ВС РФ РИА Новости.
Он добавил, что сейчас в небе идет игра в кошки-мышки.
Подразделения группировки «Север» продолжают наносить удары по целям в Сумской области, постепенно отодвигая линию фронта от приграничных районов Курской области.
Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что ВС России взяли под контроль участок административной границы в ДНР.