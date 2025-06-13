Ответы на кроссворд от 12 июня 2025: интересные факты про Вячеслава Полунина

По горизонтали:
1. Лицедеи
«Лицедеи» — театр клоунады в Санкт-Петербурге, основанный в 1968 году и получивший современное название в 1978. Этот театр стал основоположником жанра театральной клоунады, сочетающего элементы пантомимы, клоунады, эстрады и трагифарса. Актеры театра приобрели широкую популярность благодаря участию в юмористических и развлекательных телепрограммах, фильмах и видеоклипах, что во многом познакомило советских и российских зрителей с искусством пантомимы. Основателем театра является актер и режиссер Вячеслав Полунин.
2. Караван
Весной и летом 1989 года по инициативе Вячеслава Полунина караван бродячих комедиантов, стартовавший из Москвы, превратил Европу в единое театральное пространство. Так началась традиция проведения европейского фестиваля уличных театров «Караван мира», который впервые состоялся в 1989 году.
3. Рязанов
Фильм «Привет, дуралеи!» — российская комедия Эльдара Рязанова 1996 года. Вячеслав Полунин сыграл главного героя Юру Каблукова (Каблука), а также роль Огюста Дерулена — французского офтальмолога и дедушки Ксении. Обе роли были озвучены Андреем Мягковым.
4. Гиллиам
В 1996 году Терри Гиллиам стал режиссером сценического шоу «Slava’s Diabolo» клоуна Вячеслава Полунина. Это представление объединило стиль Полунина, основанный на невербальной экспрессии и взаимодействии с аудиторией, с богатой визуальной и сюрреалистической эстетикой Гиллиама. Премьера шоу состоялась в театре «Гешер» в Израиле.
5. Остап
«Золотой Остап» — первая в СНГ награда за выдающиеся достижения в области сатиры и юмора. Она была учреждена Санкт-Петербургским «Домом сатиры и юмора» и названа в честь Остапа Бендера — знаменитого героя произведений Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Победителям вручается диплом и статуэтка — позолоченная фигура Остапа Бендера высотой 40 см. В 1998 году лауреатом премии стал Вячеслав Полунин, получив награду как лучший комедийный актер.
6. Книга
Вячеслав Полунин в соавторстве с Наталией Табачниковой выпустил книги «Алхимия снежности» и «187 книг, которые должен прочесть каждый дурак». В 2024 году вышла его автобиография «Неполное собрание приключений Славы Полунина».
По вертикали:
1. Лондон
За шоу «Живая радуга» королева Великобритании Елизавета II удостоила Вячеслава Полунина звания «Почетный житель Лондона».
2. Академия
В 1993 году Вячеслав Полунин основал творческое объединение «Академия дураков», целью которого стало возрождение карнавальной культуры в России.
3. Парад
В 1982 году по инициативе Вячеслава Полунина в Ленинграде был организован фестиваль пантомимы «Мим-парад», в котором приняли участие 800 артистов со всего Советского Союза.
Интересные факты о Вячеславе Полунине:
- Самый узнаваемый персонаж Вячеслава Полунина — Асисяй, клоун в желтом комбинезоне, который впервые появился в 1981 году на программе «Голубой огонек». Его популярность выросла после номера «Телефоны», исполненного на новогоднем выпуске этого шоу в 1981 году. Именно тогда зрители впервые увидели артиста в образе клоуна Асисяя, который затем стал его постоянным образом.
- Вячеслав Полунин работал в канадском «Цирке дю Солей» (Cirque du Soleil) с 1993 по 1995 год и был первым российским клоуном, входившим в состав этого цирка.
- «сНежная симфония», созданная Вячеславом Полуниным и Гидоном Кремером, является продолжением его знаменитого спектакля «Снежное шоу», которое было поставлено в 1993 году и прошло более 4 000 раз по всему миру, в том числе свыше 1 000 выступлений на Бродвее в Union Square Theatre. В этом проекте классические клоунские номера сочетаются с инструментальной музыкой, исполняемой Гидоном Кремером и камерным оркестром «Кремерата Балтика». Музыка выступает в роли Белого клоуна, гармонично дополняя сценическую постановку. Артисты и музыканты взаимодействуют с залом, а все шоу длится примерно полтора часа.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.