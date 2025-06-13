Ответы на кроссворд от 12 июня 2025: интересные факты про Вячеслава Полунина

1. Лицедеи

«Лицедеи» — театр клоунады в Санкт-Петербурге, основанный в 1968 году и получивший современное название в 1978. Этот театр стал основоположником жанра театральной клоунады, сочетающего элементы пантомимы, клоунады, эстрады и трагифарса. Актеры театра приобрели широкую популярность благодаря участию в юмористических и развлекательных телепрограммах, фильмах и видеоклипах, что во многом познакомило советских и российских зрителей с искусством пантомимы. Основателем театра является актер и режиссер Вячеслав Полунин.