В Омске упростили получение выплат по европротоколу: теперь достаточно фото

Омских автомобилистов ждут изменения в правилах оформления ДТП по европротоколу. Теперь, чтобы получить повышенные страховые выплаты, участникам аварии нужно всего лишь зафиксировать повреждения на фото. Нововведение вступит в силу через 10 дней после официального утверждения в Государственной думе.
Согласно обновленным правилам, если стороны ДТП расходятся во мнении относительно обстоятельств происшествия, лимит страхового возмещения увеличивается с 100 до 200 тысяч рублей. Однако воспользоваться повышенной суммой можно только при наличии фотографий, подтверждающих характер и масштаб повреждений транспортных средств.
«При отсутствии разногласий условия выплат остаются прежними. Пострадавший может рассчитывать на компенсацию до 400 тысяч рублей при наличии фотофиксации и до 100 тысяч рублей, если фотографии не предоставлены», — пояснили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.
Новая мера направлена на стимулирование водителей к самостоятельному оформлению мелких аварий без вызова сотрудников ГИБДД. Это позволит сократить время на решение спорных ситуаций и разгрузить экстренные службы.
Пресс-служба Банка России подчеркнула важность фотофиксации для защиты интересов всех участников ДТП. Теперь наличие снимков станет ключевым условием для получения максимальной компенсации в спорных случаях.