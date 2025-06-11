В Омске упростили получение выплат по европротоколу: теперь достаточно фото

Омских автомобилистов ждут изменения в правилах оформления ДТП по европротоколу. Теперь, чтобы получить повышенные страховые выплаты, участникам аварии нужно всего лишь зафиксировать повреждения на фото. Нововведение вступит в силу через 10 дней после официального утверждения в Государственной думе.