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Продажу алкоголя ограничат в Иркутске 12 июня

Ограничения затронут площадь графа Сперанского, сквер имени Кирова и территорию в радиусе 100 метров от них.

Источник: IrkutskMedia.ru

12 июня в Иркутске введут временные ограничения на продажу алкоголя. С 12.00 до 20.00 в день празднования Дня России будет запрещена реализация алкогольной продукции в зонах проведения мероприятий. Ограничения затронут площадь графа Сперанского, сквер имени Кирова и территорию в радиусе 100 метров от них, пишет ИА IrkutskMedia.

Исключение сделано для предприятий общественного питания — они смогут продавать алкоголь в обычном режиме.

Напомним, что концерты, спектакли и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу.