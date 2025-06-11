Продажу алкоголя ограничат в Иркутске 12 июня

12 июня в Иркутске введут временные ограничения на продажу алкоголя. С 12.00 до 20.00 в день празднования Дня России будет запрещена реализация алкогольной продукции в зонах проведения мероприятий. Ограничения затронут площадь графа Сперанского, сквер имени Кирова и территорию в радиусе 100 метров от них, пишет ИА IrkutskMedia.
Исключение сделано для предприятий общественного питания — они смогут продавать алкоголь в обычном режиме.
Напомним, что концерты, спектакли и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу.