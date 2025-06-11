Популярные оливки и маслины из Испании запретили продавать в Беларуси

Еще запретили продавать зеленые оливки, фаршированные анчоусом, другого бренда — Aluet. Их также производят в Испании, но уже на предприятии Industrias Alimentarias de Navarra SAU. В их составе также обнаружили опасную недопустимую пищевую добавку — консервант диоксид серы (Е220).