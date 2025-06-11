Популярные оливки и маслины из Испании запретили продавать в Беларуси

В Беларуси под запрет попали популярные испанские оливки и маслины, их внесли в Реестр опасной продукции Госстандарта.
В частности, под запрет попали зеленые оливки, фаршированные перцем и тунцом, бренда Fragata от испанского производителя ANGEL CAMACHO ALIM. S.L. Причиной запрета стало несоответствие требования безопасности. Во время испытаний белорусские специалисты нашли в составе фаршированных оливок незаявленную производителем и недопустимую пищевую добавку — консервант диоксид серы (Е220).
Еще запретили продавать зеленые оливки, фаршированные анчоусом, другого бренда — Aluet. Их также производят в Испании, но уже на предприятии Industrias Alimentarias de Navarra SAU. В их составе также обнаружили опасную недопустимую пищевую добавку — консервант диоксид серы (Е220).
Также с полок магазинов пропадут маслины с косточкой бренда Iberica, которые производят в Испании на предприятии Olive Line Int., S.L. В их составе также присутствует консервант диоксид серы (Е220).
Также известная российская медовуха попала в Беларуси под запрет из-за аллергии. Ранее Госстандарт запретил продавать другую известную российскую медовуху в Беларуси.