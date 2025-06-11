Приморцам предлагают обсудить новые штрафы

В конце мая профильный комитет Заксобрания провел совещание с участием представителей краевой администрации, прокуратуры, МВД и бизнес-омбудсмена. По итогам обсуждений было решено снизить штраф за выход на лед в период запрета. Вместо предложенных 2−4 тысяч рублей он составит от 1 до 2 тысяч рублей. Штрафы за купание в запрещенных местах решено оставить без изменений.