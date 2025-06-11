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Приморцам предлагают обсудить новые штрафы

На региональном портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов Приморского края опубликовали проект поправок в краевой закон «Об административных правонарушениях» с учетом поправок ко второму чтению, сообщает ИА DEITA.RU. Ранее принятый в первом чтении законопроект вызвал ряд замечаний со стороны депутатов и надзорных органов, после чего в него были внесены значительные поправки.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщается в пояснительной записке к документу, основные споры вызвали предложения об увеличении штрафов, введении новых составов правонарушений и расширении ответственности собственников зданий за действия третьих лиц.

В конце мая профильный комитет Заксобрания провел совещание с участием представителей краевой администрации, прокуратуры, МВД и бизнес-омбудсмена. По итогам обсуждений было решено снизить штраф за выход на лед в период запрета. Вместо предложенных 2−4 тысяч рублей он составит от 1 до 2 тысяч рублей. Штрафы за купание в запрещенных местах решено оставить без изменений.

Одним из ключевых решений стало исключение из законопроекта статьи о сжигании мусора вне специально отведенных мест. Прокуратура напомнила, что данное нарушение уже регулируется федеральными нормами противопожарного режима и дублировать ответственность на региональном уровне нецелесообразно.

Также переформулирована статья о самовольном размещении афиш, объявлений и надписей на зданиях и инфраструктурных объектах. Вводится дифференцированная ответственность для граждан от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — до 20 тысяч и юридических лиц — до 80 тысяч.

Кроме того, предусмотрена ответственность за неисполнение обязанности по удалению таких материалов как собственниками объектов, так и лицами, их разместившими.

Поправками комитета также исключены нормы о повышении штрафов за неоплату парковки, вызвавшие общественное недовольство. Вместо этого в закон добавлен новый состав — штраф за парковку без номеров, с последующим мониторингом правоприменительной практики.

Публичные обсуждения завершатся 23 июня на профильном региональном портале.