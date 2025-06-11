Прикованная к коляске «Мисс мира» Безуглова вышла замуж за актера Перадзе

Безуглова попала в серьезное ДТП в августе 2008 года. С тех пор она оказалась прикована к инвалидной коляске. На момент аварии она была беременна. Несмотря на рекомендации врачей, Безуглова решилась на роды и в феврале 2009 года появилась на свет ее дочь Таисия. В 2013 году Безуглова выиграла международный конкурс красоты среди девушек на колясках. А в последующие годы родила двоих сыновей. В 2023 году россиянка развелась с отцом своих детей.