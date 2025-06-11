Сирена, взрывы и звуки выстрелов: что ждет новороссийцев 11 июня

Военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.



Также с 14:30 до 15:00 на производственных площадках «Шесхарис» и «Грушовая» будет проведена проверка работоспособности локальной системы оповещения с включением сирен.



А в период с 13:00 до 17:00 специалисты займутся осуществлением взрывных работ в карьере цемзавода «Первомайский», расположенном в поселке Верхнебаканском.



Местные власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.

