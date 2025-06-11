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Главные новости 11 июня 2025 года

Последние новости за сегодня — 11 июня 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 июня 2025 года.

Новый раунд переговоров России и США состоится в Москве

Источник: РИА "Новости"

Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев раскрыл место проведения третьего раунда российско-американских переговоров. Встреча делегаций пройдет не в Стамбуле, а в Москве. Представители двух стран обсудят пути урегулирования проблем двусторонних отношений и нормализации деятельности дипмиссий.

Британский адмирал по-русски ответил на «страшилки» о российской угрозе

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на заявление генсека НАТО Марко Рютте о перспективе учить русский язык в случае отказа увеличивать расходы на милитаризацию. Высокопоставленный военный сказал: «Нет», что вызвало смех депутатов.

Губернатор Калифорнии призвал выступать против Трампа

Источник: AP 2024

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к американцам с призывом «не поддаваться» Трампу, так как он злоупотребил властью, введя Нацгвардию в Лос-Анджелес. В городе, где с 6 июня продолжаются протесты и погромы несогласных с миграционной политикой, объявили режим ЧС и ввели комендантский час.

Словакия отказалась поддержать санкции против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Глава правительства республики обосновал решение: в случае прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России Братиславу ждет серьезный энергетический кризис.

Помощь Украине может стать обязательным расходом для стран НАТО

Источник: AP 2024

По данным издания Bloomberg, в НАТО планируют включить траты на военную поддержку Украины в перечень обязательных расходов. Новую статью затрат в оборонных бюджетах могут ввести по итогам саммита стран-членов альянса в Гааге в конце июня. Кроме того, участников НАТО обяжут направлять на милитаризацию 5% от ВВП.