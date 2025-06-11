Главные новости 11 июня 2025 года

По данным издания Bloomberg, в НАТО планируют включить траты на военную поддержку Украины в перечень обязательных расходов. Новую статью затрат в оборонных бюджетах могут ввести по итогам саммита стран-членов альянса в Гааге в конце июня. Кроме того, участников НАТО обяжут направлять на милитаризацию 5% от ВВП.