Главные новости 11 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 июня 2025 года.
Новый раунд переговоров России и США состоится в Москве
Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев раскрыл место проведения третьего раунда российско-американских переговоров. Встреча делегаций пройдет не в Стамбуле, а в Москве. Представители двух стран обсудят пути урегулирования проблем двусторонних отношений и нормализации деятельности дипмиссий.
Британский адмирал по-русски ответил на «страшилки» о российской угрозе
Губернатор Калифорнии призвал выступать против Трампа
Словакия отказалась поддержать санкции против России
Помощь Украине может стать обязательным расходом для стран НАТО
По данным издания Bloomberg, в НАТО планируют включить траты на военную поддержку Украины в перечень обязательных расходов. Новую статью затрат в оборонных бюджетах могут ввести по итогам саммита стран-членов альянса в Гааге в конце июня. Кроме того, участников НАТО обяжут направлять на милитаризацию 5% от ВВП.