Кроссворд на 13 июня 2025

13 июня отмечает день рождения Крис Эванс — актер, ставший символом супергеройской эпохи благодаря роли Капитана Америки. Он также успел проявить себя в таких жанрах, как романтические комедии, независимое кино и режиссура. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить, как развивалась его кинематографическая биография.