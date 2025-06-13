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Кроссворд на 13 июня 2025

13 июня отмечает день рождения Крис Эванс — актер, ставший символом супергеройской эпохи благодаря роли Капитана Америки. Он также успел проявить себя в таких жанрах, как романтические комедии, независимое кино и режиссура. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить, как развивалась его кинематографическая биография.

Александра Шайко
Автор Новости Mail
Как создавалась новая Россия

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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